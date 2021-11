Napoli, addio Insigne? CdS: “Giuntoli ha individuato il profilo giusto per sostituirlo”

Il futuro di Lorenzo Insigne sembra poter essere lontano da Napoli: l'Inter è una delle squadre interessate in ottica giugno

Il futuro di Lorenzo Insigne sembra poter essere lontano da Napoli: l'Inter è una delle squadre interessate in ottica giugno quando, a meno di stravolgimenti, il 24 napoletano si libererà a parametro zero dal club partenopeo. E l'ipotesi potrebbe essere anche concreta, visto che il Corriere dello Sport parla già di possibili alternative. "Se tra un po’, presto o tardi chissà, Insigne e il Napoli non dovessero parlarsi, o se a gennaio fosse così terribilmente chiaro che non avrebbero granché più da dirsi, ciò ch’è stato appena due estati fa riemergerebbe dagli archivi e, tranquilli, Jeremie Boga ricomparirebbe come un’ombra intorno a Piazzale Tecchio, alla velocità supersonica di cui dispone. Perché Boga è stato sempre l’esterno che Cristiano Giuntoli ha tenuto in cima all’elenco dei propri desideri".