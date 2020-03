Auriemma: “Napoli-Inter? Ci sono due opzioni per il recupero della partita”

Nel corso del suo approfondimento per TuttoSport, Raffaele Auriemma ha parlato del recupero di Juve-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia: “Resta da capire quando saranno recuperate le due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini , ieri ha deciso il rinvio del match inizialmente programmato al San Paolo per questa sera, a data da destinarsi. Il calendario è diventato talmente fitto, che si immagina le due semifinali rimaste in sospeso, potrebbero essere giocate subito dopo la fine del campionato, presumibilmente mercoledì 27 maggio, per poi disputare la finale a Milano il giorno domenica 31 maggio”.