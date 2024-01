Napoli-Inter, stadio tutto esaurito: diretta tv in 180 Paesi e tanti ex giocatori in tribuna

C'è grande attesa per la finalissima di Supercoppa tra Napoli e Inter. L’Al-Awwal Park Stadium di Riyad sarà gremito in ogni ordine di posto

Se Napoli-Fiorentina aveva attirato pochi tifosi, questa sera l’Al-Awwal Park Stadium di Riyad sarà gremito in ogni ordine di posto in vista della finale tra Napoli-Inter. "Verrà distribuita da circa 40 broadcaster praticamente in ogni angolo del pianeta, per essere così visibile in oltre 180 nazioni sparse in tutto il mondo".