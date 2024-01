Cds – Napoli-Inter per Mazzarri rischia di essere un dessert. Per Inzaghi…

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano parla dell'attesa finale di Supercoppa tra Napoli e Inter in programma questa sera a Riyad. "Per Inzaghi somiglia a un antipasto, per Mazzarri rischia di essere un dessert. Se avere più fame e meno cibo fosse un vantaggio, il tecnico del Napoli potrebbe giovarsi. Ma non è così. Al netto del confronto sulla qualità, e l’Inter quest’anno ne ha di più, conta la fiducia nei propri mezzi. E anche questo bilancio arride ai nerazzurri".

"Tuttavia l’esito della finale è incerto. Perché si gioca fuori dalle coordinate spazio-temporali del campionato. Ma soprattutto, Napoli-Inter rischia di essere una gara tatticamente inedita. Perché i nerazzurri sono plasmati a un modulo che, con le squadre offensive, ha fin qui funzionato: palleggio sulla propria tre-quarti per sfuggire al pressing avversario, verticalizzazioni rapide e contropiede per smarcare Lautaro, grande mobilità senza palla a centrocampo per liberare al tiro Calhanoglu o Barella. Con un Napoli che punti a imporre il suo gioco come ha fatto negli ultimi anni, l’attendismo di Inzaghi può valere una stoccata. Senonché oggi è molto probabile che Mazzari riproponga il modulo che ha battuto la Fiorentina tre a zero. Si scrive tre-quattro-tre, si legge cinque-quattro-uno".