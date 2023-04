Napoli-Salernitana con Inter-Lazio per ordine pubblico? Casini: “In contatto con Ministero Interno”

Nelle scorse ore proprio la Serie A aveva escluso la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio per la questione dei diritti tv. Il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini , non ha però chiuso allo spostamento della partita degli azzurri. È la gara che potrebbe portare al club di De Laurentiis lo scudetto. Si gioca sabato alle 15 ma è già arrivata una richiesta perché venga giocata in contemporanea con Inter-Lazio che si gioca invece domenica alle 12.30.

Al momento gli orari restano quelli in programma. Ma dall'Arechi dove si è giocata la finale di Coppa Italia Primavera il numero uno della Lega Calcio non ha escluso che si possa riprogrammare: «Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno. Se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita, la Lega si adeguerà», ha spiegato. Se il Prefetto di Napoli richiederà quindi lo spostamento della partita con la Salernitana per questioni di ordine pubblico la Serie A cambierà gli orari della partita della 32esima giornata, ma poi anche Udinese-Napoli slitterebbe a mercoledì 3 maggio.