Napoli-Inter, Onofri: “E’ la partita dell’anno. Per me saranno decisivi…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato così in vista dello scontro diretto di stasera tra Napoli e Inter: "Ho il computer acceso con le formazioni di Napoli ed Inter, devo dire che non aspetto altro. E' la partita dell'anno. Penso che i due giocatori decisivi possono essere due registi inventati, sia Lobotka nel Napoli che Brozovic all'Inter, sono due elementi che vanno arginati perché propendono a far funzionare il tutto meccanismo. Spalletti? Sono sorpreso perché ha dato subito un'identità precisa a questa squadra. Penso che gli elementi primari del match saranno in attacco, ovviamente parlo di Osimhen in grande spolvero dopo stezia, e ha segnato contro la Roma in Coppa Italia. Sarà una sfida straordinaria tra due grandissimi attaccanti, che hanno dimostrato il loro grandissimo valore".