Napoli-Inter, Osimhen sfida Dzeko: bomber diversi, chi risulterà decisivo?

L'attaccante nigeriano da una parte, il centravanti bosniaco dall'altra: confronto generazionale tra i due numeri 9

Da una parte Osimhen, dall'altra Dzeko: Napoli-Inter sarà anche la sfida tra i due numeri 9. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ogni partitissima pretende due pistoleri sulla locandina. Eccoli: Victor James Osimhen ed Edin Dzeko. Il nigeriano rivede Skriniar dopo l’infortunio di San Siro che gli ha fatto perdere mezzo campionato. Ha ritrovato maglia da titolare e gol proprio alla vigilia dell’Inter, a Venezia. E’ pronto. Lo è anche il bosniaco, in gol con la Roma. Le colt bruciano. Osimhen attacca la profondità e si trascina dietro il Napoli, Dzeko viene incontro ai compagni e li aiuta a rifinire: 3 assist (Osimhen 0), 31 sponde (Osimhen 9). Il nigeriano è un terminale feroce, in cielo e in terra. Incendierà il finale di campionato come l’inizio, se migliorerà al tiro: per centrare 12 volte lo specchio, ha dovuto sparare 43 volte. E se comincerà a impallinate le grandi... Per ora nei suoi 16 gol italiani non rientrano Inter, Milan e Juve".