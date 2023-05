Napoli-Inter, pagelle CorSport: Onana il migliore. Si salvano in 5, gli altri bocciati

Prestazione non positiva per l'Inter, uscita sconfitta dal Maradona per 3-1 contro il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il migliore è Onana, voto 6,5: "Resiste finché può tra Di Lorenzo e Kvara che gli sparano addosso da metri zero o poco più. C’è mentre degli altri - di parecchi - quasi non si accorge", il commento. Voto 6 per Lukaku, Bastoni, Barella e Brozovic mentre sono da 5,5 le prove di De Vrij, Acerbi, Bellanova e Dimarco.