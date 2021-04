Gds – Napoli-Inter, pagelle: Lukaku il migliore, Handanovic 5. Conte 6,5: “L’abbraccio…”

Il giorno dopo Napoli-Inter, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport

Per il quotidiano il migliore in campo è Romelu Lukaku, voto 7. "Esaltato nel duellare con Koulibaly, esaltante a vederlo da fuori. È il più ludico quando al squadra va sotto. Uomo squadra anche quando non segna".