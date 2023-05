Napoli-Inter, pagelle TS: “Top Barella. Oltre a Gagliardini c’è un altro grande flop”

L'Inter esce sconfitta dal Maradona per 3-1, ponendo fine alla striscia di 8 vittorie consecutive. Secondo Tuttosport, i migliori in campo sono Barella (voto 6,5) che "Fa sentire il suo apporto finché resta in campo", Dimarco e Lukaku, quest'ultimo a segno per il momentaneo 1-1. Sufficienti (voto 6) invece Onana, De Vrij, Bastoni e il subentrato Dumfries mentre non convincono appieno (voto 5,5) D'Ambrosio, Bellanova, Asllani, Gosens e i subentrati Brozovic e Acerbi.