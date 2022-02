Napoli-Inter, Skriniar sui social promuove la prova di squadra

Lo slovacco in un post incoraggia il gruppo che è riuscito a salvare una serata che si era molto complicata

Un messaggio semplice, ma efficace dopo una partita difficile finita in parità ma che non ha permesso al Napoli di superare l'Inter in classifica. MilanSkriniar sa che poteva andare molto peggio per come nel primo tempo si erano messe le cose. Un urlo, 'Forza Inter', per incoraggiare tutti in questo momento in cui non ci si può permettere di piegarsi e una parola, usata da hashtag sui social, 'squadra', per sottolineare che in certi momenti è da squadra che se ne esce.