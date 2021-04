Napoli-Inter, i precedenti: Conte a caccia del bis. E contro Gattuso…

I precedenti tra Napoli e Inter alla vigilia della sfida valida per il 31esimo turno e in programma al 'Maradona' domani sera

Alessandro De Felice

Dopo il successo contro il Cagliari deciso dal gol di Darmian, l’Inter si prepara a sfidare il Napoli nel match di domenica alle 20:45 valido per la 31esima giornata di Serie A. I nerazzurri a quota 74 punti in classifica sono reduci da 11 successi consecutivi in campionato, il Napoli arriva alla sfida dopo la vittoria contro la Sampdoria che ha permesso alla squadra di Gattuso di salire a quota 59 punti frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.

La prossima sarà la sfida numero 150 in Campionato tra Inter e Napoli: i nerazzurri hanno vinto 67 precedenti contro i 46 partenopei. A completare il bilancio 36 pareggi. Solo un gol per il Napoli nelle ultime tre partite di Serie A contro l'Inter: 6 le reti per i nerazzurri che hanno trovato il successo in tutte le tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con Antonio Conte alla guida: non ottengono quattro vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato dal 2000 (sei in quel caso).

L’Inter ha vinto l’ultima partita di campionato disputata a Napoli, dopo una serie di 13 gare senza vittorie contro i campani in trasferta in Serie A (4N, 9P): i nerazzurri non ottengono due successi di fila a Napoli dal 1997. Tra le squadre affrontate più di una volta nella competizione da allenatore, l’Inter è quella contro cui Gennaro Gattuso ha la peggior media punti (0.17 a match: 1N, 5P). Tra gli allenatori affrontati più di una volta, invece, Antonio Conte è uno dei due (al pari con Allegri) contro cui Gattuso ha sempre perso (3/3).

(Fonte: Inter.it)