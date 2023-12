L'Inter scenderà in campo questa sera al Maradona per cercare di riprendersi il primo posto contro la squadra di Mazzarri

L'Inter scenderà in campo questa sera al Maradona per cercare di riprendersi il primo posto contro la squadra di Mazzarri. Dopo la rimonta in Champions col Benfica, Inzaghi si affida di nuovo ai titolari. L'obiettivo è il controsorpasso ai bianconeri che hanno battuto allo scadere il Monza.