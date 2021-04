Napoli-Inter, quote in favore dei nerazzurri. Gol? Osimhen favorito su Lukaku

Le quote dei bookmaker in vista della sfida tra il Napoli e l'Inter, valida per il 31esimo turno e in programma domenica sera

Alessandro De Felice

Il Napoli vuole un posto in Champions, l’Inter vola verso lo scudetto: nel big match in programma domenica sera al Maradona si intrecciano ambizioni altissime. La capolista, arrivata a undici vittorie consecutive e a soli 13 punti dalla certezza matematica del titolo, è favorita anche in casa dei partenopei. La vittoria nerazzurra è data dagli analisti di Planetwin365 a 2,33, contro il 3,10 del Napoli. L'Inter ha il secondo miglior attacco del campionato, il Napoli il terzo, ma negli ultimi quattro scontri diretti (due dei quali in Coppa Italia) le reti segnate sono state soltanto sei. Ecco perché gli analisti non si sbilanciano e quotano quasi alla pari Over (1,80) e Under (1,90).

Una rete di Lukaku, a 4 gol da Ronaldo nella classifica cannonieri, è data a 2,35; a 2,90 Lautaro Martinez, alla pari di Mertens. Più probabilità del belga però, per i bookmaker, sembra avere Osimhen a 2,75.

(Fonte: AgiProNews)