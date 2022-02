Napoli-Inter, rose ampie e di qualità: Spalletti e Inzaghi possono incidere

Abbondanza di scelte per i due tecnici, che sanno di avere numerose armi a disposizione anche a gara in corso

Napoli-Inter è la sfida tra due delle rose più ampie e più complete della Serie A. Per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, un ruolo fondamentale potranno giocarlo con le loro scelte anche i due tecnici, Spalletti e Inzaghi: "Giocheranno anche loro, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Anzi, sono in campo da giorni. Spalletti per smorzare la tensione di una partita che può far svoltare la stagione. Inzaghi per medicare i lividi del derby e per esorcizzare la paura del sorpasso. Spalletti alla vigilia non ha avuto grossi dubbi: sì Koulibaly, no Anguissa. Inzaghi sembra orientato sulle scelte più offensive: Dumfries e Dimarco e non Darmian e D’Ambrosio. I due tecnici incideranno anche durante il match. All’andata Mertens entrò e riaprì il match. In coppa Italia, con la Roma, Sanchez l’ha chiusa e oggi sarà in panca. Il Napoli ha più ricambi di qualità in mezzo: un fattore. Simone all’andata tolse Calha, Lautaro e Barella troppo presto (un po’ come nel derby), la squadra si schiacciò e rischiò il pari. Non lo avrà dimenticato".