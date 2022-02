Napoli-Inter, Spalletti: “Partita importante perché ci abbiamo messo tempo ad arrivarci”

Le parole del tecnico azzurro a pochi minuti dalla sfida sul prato del Maradona contro la sua ex squadra

Eva A. Provenzano

Il Napoli sfida l'Interalla ricerca del primo posto in classifica. Ai microfoni di DAZN, che trasmette la gara in esclusiva, ha parlato il tecnico azzurro. Ecco le parole di mister Spalletti:

-Che sensazioni prova?

Le stesse di tutta la settimana dopo aver vinto conto il Venezia. ci trovo tutto, il mio passato, il mio presente. Il futuro dipende da come usi il presente. Per cui diciamo che la partita è importante perché per arrivarci abbiamo speso tanto tempo e l'importanza dipende dal tempo che usi per arrivare ad un determinato momento.

-A centrocampo conferme...

Nel mezzo abbiamo equilibrio e non ci ho messo mano in pochi giorni. Ma Anguissa ci completa, ci dà qualità e caratteristiche che non si trovano nel resto della squadra. Ci contiamo molto.

-Tornato Koulibaly...

Lui porta tanta roba. Quando è entrato nello spogliatoio io ero in cucina con lo chef che mi diceva 'non è un miraggio'. Ha forza e saggezza visiva. Si è guadagnato il rispetto di tutti nello spogliatoio e sul campo per come gioca a calcio.

(Fonte: DAZN)