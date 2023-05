Napoli-Inter, Sky o Dazn? Ecco dove vedere la gara in Tv

I nerazzurri scenderanno in campo domenica 21 maggio alle 18:00 per la 36ª giornata di Serie A

Dopo la storica qualificazione alla finale di Champions League, l'Inter si rituffa nel clima campionato. La squadra di Inzaghi non ha ancora la certezza matematica di entrare tra le prime quattro, per questo domenica sarà importante fare punti nella difficile trasferta di Napoli.

La gara contro la squadra di Spalletti sarà trasmessa in esclusiva domenica 21 maggio alle ore 18:00 da DAZN. Il match sarà visibile tramite attraverso l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.