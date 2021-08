Napoli, Koulibaly: “Vogliamo che Insigne resti, è importante. Spalletti…”

Le dichiarazioni del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, dopo il successo per 2-0 dei partenopei sul Venezia, su Insigne e Spalletti

Lo ha detto Kalidou Koulibaly a Dazn al termine del successo del Napoli sul Venezia. "Insigne - ha spiegati il difensore del Napoli - è importante per noi, vogliamo tenerlo e so che la situazione è difficile quando resta solo un anno di contratto ma lui è molto concentrato su di noi e sulla squadra e per lui è importante l'attaccamento del pubblico, oggi lo ha dimostrato, ha corso come un pazzo davanti".