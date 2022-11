Napoli, Kvaratskhelia non convocato in nazionale. Alla ripresa c’è l’Inter

Khvicha Kvaratskhelia a causa dell'infortunio alla schiena salta anche la nazionale. Non è nei convocati della Georgia per l'amichevole del 17 novembre contro il Marocco. Nessun rischio di peggiorare le cose, l'obiettivo è tornare al 100% alla ripresa del campionato, quando il Napoli di Spalletti affronterà l'Inter a San Siro. Per il momento, però, Kvara resta ai box.