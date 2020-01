Napoli, prosegue il lavoro verso l’Inter. Personalizzato per Koulibaly, si ferma Fabian

Prosegue a Castel Volturno il lavoro del Napoli di Gennaro Gattuso in vista della gara di lunedì con l’Inter. Questo il report della seduta odierna di allenamento: “La squadra ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Inizio dedicato a circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie per Koulibaly. Fabian non ha preso parte alla seduta per uno stato febbrile“.

(SSCNapoli.it)