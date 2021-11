Napoli, gioca Lozano: tirata d’orecchie da Spalletti, ma contro l’Inter ci sarà

L'esterno offensivo messicano sostituirà questa sera l'indisponibile Politano, risultato positivo al Covid

Si avvicina il momento del calcio di inizio di Inter-Napoli, in programma oggi alle ore 18 a San Siro. In casa azzurra mancherà l'ex di turno Matteo Politano, risultato positivo al Covid. Al suo posto giocherà il messicano Lozano, catechizzato a dovere da Luciano Spalletti con un lungo colloquio privato andato in scena ieri mattina. Indicazioni e una bella tirata d'orecchie per le dichiarazioni rilasciate in settimana dal ritiro del Messico, come scrive Il Mattino: "Luciano Spalletti è rimasto a lungo ieri mattina a colloquio con lui, per capire se era fisicamente nelle condizioni di poter giocare. Non solo perchè col Messico ha giocato giovedì notte ma anche per il lungo viaggio di ritorno dal Centro America. E il Chucky ha dato il semaforo verde. Ovvio che Lucianone lo ha delicatamente riportato con i piedi per terra dopo la sua alzata di cresta dal ritiro con il Messico".