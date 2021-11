Napoli, Manolas verso il recupero: il difensore greco punta l’Inter

Al rientro dalla sosta il Napoli affronterà l'Inter a San Siro. Spalletti potrebbe contare sul recupero del difensore

Al rientro dalla sosta il Napoli affronterà l'Inter a San Siro. Per la gara contro i nerazzurri, Luciano Spalletti potrebbe contare anche su Kostas Manolas. Secondo quanto riporta Il Mattino, il difensore greco avrà altre due settimane di tempo per smaltire al cento per cento l'infortunio muscolare che accusò nel finale del match di Europa League contro il Legia Varsavia al Maradona. Il suo ritorno sarà molto importante per il Napoli, Spalletti infatti potrà contare su un difensore centrale in più da poter alternare con Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus.