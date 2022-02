Napoli-Inter, che atmosfera al Maradona: tutti venduti i biglietti per la grande sfida

Stasera la squadra di Inzaghi sarà di scena al Maradona contro il Napoli e l'atmosfera sarà di quelle importanti

"Tutti venduti i biglietti della grande sfida scudetto con l'Inter in programma oggi alle 18; completamente esaurita la metà dell'arena di Fuorigrotta aperta al pubblico in conformità con la normativa vigente. Già, il tempo del Covid è ancora maledettamente attuale così come le restrizioni, ma c'è una cosa che non ha conosciuto freni e neanche limiti dopo la vittoria con il Venezia: l'entusiasmo ritrovato del popolo azzurro. Sin da lunedì, sin dal primo giorno di una settimana che all'improvviso è stata screziata dai tre colori magici dopo un weekend magico per il Napoli e un po' meno per l'Inter", riporta il Corriere dello Sport.