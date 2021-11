Sky – Napoli: cura Spalletti. Per il tecnico media punti mai così alta

La squadra dell'ex tecnico nerazzurro sfiderà alla ripresa del campionato la formazione di Inzaghi

La prossima rivale dell'Inter in campionato è il Napoli. Un altro scontro diretto dopo quello con il Milan che però, alla luce dell'1-1, ha lasciato invariate le distanze in classifica: meno 7 rispetto alla vetta per i nerazzurri. La squadra partenopea è guidata da una vecchia conoscenza degli interisti, Spalletti. L'allenatore ha riportato la Beneamata in Champions e ora, dopo qualche anno di stop, siede sulla panchina della squadra napoletana.