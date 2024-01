Napoli, Meluso: “Zielinski verso l’Inter? A disposizione finché sarà qui. Non è corretto…”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato di Piotr Zielinski, vicino all'Inter per stessa ammissione di De Laurentiis in settimana. Queste le sue considerazioni ai microfoni di DAZN: "E' un professionista, noi in questo momento pensiamo solo alla gara di oggi, molto importante per rimetterci in carreggiata verso le prime quattro posizioni. Del resto parliamo meno. Lui è un professionista, finché è con noi deve mettersi a disposizione e giocare con noi.

Anche Osimhen verso l'addio? Magari è una mentalità non particolarmente corretta pensare che se un giocatore sta pensando di cambiare aria non possa essere determinante. Lui, e vale anche per Zielinski, lo vedo sempre, a Victor l'aspetto mentale non è mai mancato. Quando tornerà sarà in condizioni fisiche spero e anche mentali per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile".