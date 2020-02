Il Napoli di Gennaro Gattuso dà continuità alla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter e sbanca la Sardegna Arena battendo 1-0 il Cagliari. Il match lo decide Dries Mertens, obiettivo di mercato dell’Inter, grazie ad una perla a giro nel secondo tempo. Continua il momento nero dei sardi, che non vincono dal 5 dicembre, dal 2-1 alla Sampdoria. I partenopei invece risalgono in classifica all’ottavo posto a 33 punti.