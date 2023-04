Spalletti: “Sbagliato troppo rispetto al nostro livello. Adesso diranno che il sorteggio…”

«Il risultato non è severo, hanno fatto una grande prestazione. Il Milan è partito forte ed ha sfruttato tutte le chance concesse. Sono stati bravi ad usare gli spazi con correttezza. Noi abbiamo fatto una prestazione sotto al nostro livello». Così Luciano Spalletti, a DAZN, ha parlato della sconfitta per 0-4 contro i rossoneri. «Abbiamo spesso forzato il gioco subito senza qualità nella costruzione iniziale. Sbagliati troppi palloni per quello che è il nostro livello», ha aggiunto il tecnico del Napoli.

«Prestazione influenzata dalle Nazionali? Sicuramente un po' influenzata perché ci sono tanti Nazionali, ma è successo anche al Milan. Un po' quello e un po' la buona prestazione dei rossoneri con noi che non siamo stati gli stessi di sempre. Poi qualcuno è tornato con qualche problema, compreso Osimhen. Siamo stati sfortunati da questo turno della Nazionale. Cosa cambierà in CL? Ora ci sarà qualcun altro che dice che non siamo stati avvantaggiati da un turno così in CL. Sembrava facile mettere sotto il Milan. Ma abbiamo detto che il faro della CL rimette a posto sempre tutto, in quelle gare è difficile trovare qualcuno che non riesce a mettere tutto sul campo e dopo prestazione così spero ci sia qualcun altro che la pensi come me».