GdS – Napoli, non solo Jovic per il dopo Milik: nel mirino anche un ex Inter

C’è anche Andrea Pinamonti nella lista dei possibili eredi di Arkadiusz Milik. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che fa l’elenco dei calciatori seguiti dal direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per la prossima estate.

Con il polacco in partenza, il club partenopeo è sulle tracce dell’attaccante cresciuto nel vivaio dell’Inter. Pinamonti, che piace così come Jovic del Real Madrid e Mateta del Mainz, è considerato un talento che potrebbe presto esplodere e ragazzo maturo: “Grande protagonista poco meno di un anno fa al Mondiale Under 20 in Polonia (4 gol in 6 gare), Andrea Pinamonti è cresciuto nell’Inter, dove esordì a 17 anni, nella scorsa stagione ha fatto benino a Frosinone, e si sta ripetendo col Genoa anche se i suoi numeri non sono da goleador. Parliamo però di un ventenne dal grande fisico e dalla tecnica più che discreta. Un atleta che presto potrebbe esplodere come sono convinti tutti i tecnici delle nazionali giovanili che lo hanno allenato“.

Un profilo poco più che ventenne ma con una discreta esperienza: Pinamonti rappresenta proprio il tipo di attaccante che De Laurentiis e Giuntoli vogliono regalare a Gattuso in vista della prossima stagione.