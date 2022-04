Napoli, nessuna lesione per Osimhen. Domenica dovrebbe esserci con la Fiorentinas

L'attaccante del Napoli ha avuto un fastidio muscolare, ma niente di grave e dovrebbe recuperare per la prossima gara

Lo afferma il Napoli sul suo sito, spiegando che l'attaccante in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Osimhen oggi ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo. (ANSA).