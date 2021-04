Inter, a Napoli torna la LuLa. Ottimismo Perisic, ancora out Kolarov e Vidal

In vista della sfida di domenica sera il tecnico dell'Inter Conte recupera l'esterno croato, ma a sinistra dovrebbe esserci ancora Young

Domenica sera l'Inter sarà ospite del Napoli di Gattuso. La squadra di Conte vuole allungare la striscia di vittorie consecutive e fare un altro passo avanti verso il traguardo scudetto. Il tecnico dei nerazzurri ragiona sulla formazione da schierare, ma in attacco dovrebbe tornare la LuLa.

In casa Napoli "Con Meret che torna fra i pali, per Gattuso ci sono un paio di dubbi: il ruolo di terzino sinistro è quello di centravanti. Con Zielinski riconfermato dietro la prima punta, si va verso una staffetta Osimhen-Mertens. A destra Politano per lo squalificato Lozano", chiude il portale sportivo.