Napoli ai quarti di CL, Zielinski e Di Lorenzo: “Affronteremo chiunque con entusiasmo”

Piotr Zielinski, giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la partita contro l'Eintrach che ha decretato il passaggio ai quarti della formazione partenopea: «Siamo consapevoli che siamo un'ottima squadra. Chi gioca titolare o chi entra dalla panchina dà il suo contributo. Siamo contenti e dobbiamo continuare così, ci sono tante partite in campionato e speriamo anche in Champions. Arrivare fino in fondo? Vogliamo fare il massimo. Adesso arrivano due partite e tutte vogliono arrivare in fondo, lo stesso vogliamo noi».