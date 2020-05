Napoli rassegnato, con Mertens sarà addio: è già caccia all’erede, nel mirino c’è Boga

Il futuro di Dries Mertens non sarà a Napoli: l’attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno, appare sempre più sulla strada per Milano, sponda Inter. Il club di De Laurentiis, dopo aver provato per mesi a convincere il giocatore, sembra essersi ormai rassegnato, e starebbe già pensando a come sostituirlo: secondo Sport Mediaset, l’obiettivo numero uno dei partenopei sarebbe Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, 8 gol in questa stagione e accostato in passato anche ai nerazzurri.