Inter, Napoli per superare rimpianti del derby. Spalletti prova a far cadere la sua ex

Alla ripresa del campionato a San Siro altra gara di alta classifica tra l'Inter di Inzaghi e il Napoli di Spalletti

"Lontano dalle luci e dai lustrini delle qualificazioni internazionali, fuori dall’elenco di star in giro per il pianeta, c’è un esercito di formichine che pensa solo allo scudetto. Domenica sera a San Siro, infatti, si gioca un pezzetto di titolo, quanto grande dipenderà anche dagli altri attori in commedia: l’Inter, intanto, proverà a superare i rimpianti da derby, che bruciano ancora sotto pelle, e avvicinare la sudata vetta, mentre il Napoli non ha più bisogno di conferme, semmai ha l’occasione di far precipitare nel vuoto una diretta concorrente. Sia alla Pinetina che a Castelvolturno si lavora già per questo scopo: esiste, infatti, un’altra Inter e un altro Napoli oltre alle squadre finora in vetrina", spiega La Gazzetta dello Sport.