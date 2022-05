GdS – Il Napoli piomba su Scamacca: contatto De Laurentiis-Carnevali. L’Inter…

L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale accende il mercato: sondaggio del club partenopeo con la telefonata di De Laurentiis

Si allunga la lista di pretendenti a Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo, già nel mirino di Inter e Milan, piace anche al Napoli, che lo tiene in considerazione in caso di partenza di Osimhen.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport c'è stato un contatto telefonico tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: "Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all’operazione e anche quella del giocatore".

"Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato. Dunque in quello che finora è apparso un derby milanese per il centravanti romano, ora vede protagonista anche il Napoli, con l’Inter che appare defilarsi e comunque con all’orizzonte anche in questo caso le inglesi, con il Newcastle in prima fila che potrebbe “sbancare” offrendo una cifra superiore ai 50 milioni al Sassuolo".