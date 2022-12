Napoli, Spalletti testa il 4-2-3-1 ma non funziona. Osimhen già al top, Kvara non ancora

"Sedici giorni per riportare il Napoli ai massimi giri, così come ha corso per quasi tre mesi nella prima fase della stagione. La sconfitta con il Villarreal accende qualche campanello d’allarme. Se Osimhen è sempre più micidiale sotto porta, il pieno recupero di Kvaratskhelia diventa fondamentale per dare imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Kvara è come se fino a novembre avesse disputato un tutt’uno con la stagione precedente, visto che aveva giocato in Georgia fino alla partenza per il ritiro. Logico ora abbia bisogno di tempi diversi dagli altri per ritrovare la condizione migliore, ma sembra vicino", riporta La Gazzetta dello Sport.

"E se la condizione di forma del portoghese Mario Rui è un piccolo raggio di sole in una difesa non impeccabile, l’amichevole col Villarreal ha detto che il 4-2-3-1 non funziona ancora. Giusto testarlo in amichevole ma si capisce perché Spalletti lo abbia usato solo di rado e in corsa quando contano i punti. La squadra ha subìto troppe imbucate e il centrocampo ha filtrato meno in fase difensiva. Meglio sicuramente il 4-3-3, che per essere offensivo può schierare mezzala un Raspadori “alla Griezmann”, perché ha già dimostrato di poterlo fare. Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito a Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua. Insomma, c’è da lavorare", analizza il quotidiano.