Napoli, Spalletti: “Mezz’ora superlativi. Kvaratskhelia? Richiamato perché…”

Vittoria netta del Napoli contro il Torino al rientro dalla sosta. Ne ha parlato Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Siamo stati superlativi nella prima mezz'ora, poi non ce l'abbiamo fatta a mantenere quello standard perché loro sono riusciti a direzionare la partita dove volevano loro facendo uomo contro uomo a tutto campo in maniera incredibile. Per liberare il calciatore dietro la linea però è stato difficilissimo perché esercitavano una pressione incredibile. Se non hai calciatori con determinate caratteristiche è quasi impossibile. Kvaratskhelia? L'ho richiamato perché c'era la possibilità di giocare in avanti. Il Torino teneva i suoi quinti altissimi e lui continuava a rimanere aperto, lo volevo più in mezzo al campo. Ha una variabilità che lo rende stratosferico".