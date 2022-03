Napoli, Spalletti: “Oggi può essere fatale per lo scudetto. Per il resto…”

Le considerazioni del tecnico toscano poco prima del calcio d'inizio del match di Verona

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima della partita sul campo dell'Hellas Verona ha parlato al microfono di Dazn. Queste le sue considerazione: "Ho detto che sarà partita fatale? Dipende per che cosa. Fatale per la vittoria del campionato. Se non vinci, oggi dipende soprattutto dagli altri, mentre se vinci si rimane attaccati e può succedere di tutto. Per quell'obiettivo lì può diventare fatale, per il paradiso in cui ci troviamo ora. Per il resto siamo dentro e dobbiamo rimanere tra le prime quattro squadre perché poi il condominio europeo è fatto di diversi abitanti".