Napoli, Spalletti: “Scudetto? Ci proviamo fino alla fine, possiamo diventare immortali”

Il Napoli di Luciano Spalletti affronta domani sera il Milan al Maradona per tornare in vetta. Ecco le parole dell'allenatore azzurro

Marco Macca

Uno scontro diretto cruciale nella corsa allo scudetto, con l'Inter spettatrice interessata. Il Napoli di Luciano Spalletti affronta domani sera il Milan al Maradona per tornare in vetta, in attesa del recupero dei nerazzurri a Bologna. Ecco le parole dell'allenatore azzurro in conferenza stampa:

E' uno snodo importante, ci arrivate nel modo migliore? Come sta il Napoli?

"Chi sta meglio non lo so, lo dirà la partita, noi stiamo meglio possibile, parlo per la mia squadra. Noi siamo al top delle nostre possibilità per giocare".

Gara che vale la vetta, stadio esaurito, grande arbitro, per due squadre che hanno vissuto problemi di infortuni e decisioni arbitrali discusse. Meritano di più entrambe?

"Noi abbiamo avuto tanti infortuni, penso pure il Milan, abbiamo dovuto sistemare tante cose, qui c'è stata la bravura dei giocatori, contagiati non solo per il Covid ma anche nel distribuirsi le qualità nelle staffette. Noi abbiamo costruito nelle difficoltà la forza della squadra, poi su altre situazioni non trovo altro e faccio i complimenti al Milan per il percorso di Pioli negli anni, ha costruito una grande squadra con Massara che conosco bene, con Maldini ho parlato diverse volte, sono un club forte".

Se va in un certo modo, quella parola la pronuncia?

"La posso pronunciare sempre, non è un problema. Vogliamo giocarci le nostre possibilità, sappiamo che ci giochiamo moltissimo, abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere e robe del genere. Lo dissi già, essere dimenticati velocemente oppure ricordati per sempre, ma è tutto da giocare contro squadre fortissime al nostro stesso livello e dipenderà da molti fattori. Possono essere più forti di noi, ma è difficile che siano più motivati di noi".

(Fonte: TMW)