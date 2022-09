Napoli, Spalletti: “Scudetto? Anche chi ora è indietro si potrà riprendere”

Il tecnico dei partenopei ha parlato della lotta per il tricolore: "IL titolo si assegna a giugno, non a ottobre"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro il Torino: "Non cambierò molto rispetto alla formazione che ha giocato più spesso, perché tutti sono tornati al massimo dalla nazionale, ma tra domani e martedì qualcosa cambierà. Il Torino è un brutto cliente: ha valore, conosciamo Juric e il suo lavoro. C'è da essere più bravi di loro, sarà una gara difficile ma noi vogliamo vincere proprio le gare difficili e misurarci con loro. Ogni partita ci ricorderà se siamo un Napoli forte o no. Il percorso sarà lungo e ogni volta dovremo dimostrare qualcosa. Serve impegno, servono atteggiamenti corretti nel lungo periodo. Ogni gara vale tre punti, ci può dare una spinta ulteriore, ma la differenza la farà il lungo periodo: lo scudetto si assegna a giugno, non a ottobre. L'equilibrio in vetta durerà molto, le squadre sono tutte attrezzate bene. Anche quelle che ora sono più indietro si potranno riprendere. Tutte le prime dello scorso anno possono fare un campionato di alta classifica, poi ce ne sarà qualcuna che si inserirà nel gruppo. Troppo presto per fare delle previsioni ora".