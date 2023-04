Napoli, Spalletti: “Siamo di fronte a una sfida estrema. Allegri e Sarri? Non rispondo”

Vigilia di campionato importantissima per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani - con un incastro favorevole - potrebbe già diventare campione d'Italia. L'allenatore toscano ne ha parlato in conferenza stampa: "Sappiamo da molto tempo qual è la nostra direzione. Non dobbiamo fare inversioni o cose diverse, proseguiamo la nostra strada fatta finora, poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo controllare. E' giusto essere controllati per altre cose e ci adeguiamo, ma noi saremo pronti a giocare la nostra partita, saremo stati pronti oggi lo stesso, con tutte le forze, pure quelle che non abbiamo.

Siamo di fronte ad una sfida estrema, come nelle ultime, che se le porti a casa ti danno più forza. E' da tempo che vogliamo vivere queste nottate qui. C'è da viverle nello stesso modo di sempre, riuscendo ad avere chiaro cosa dobbiamo fare in campo e nella preparazione per arrivarci. Dobbiamo farci trovare pronti. Noi abbiamo giocatori che per come hanno pedalato sarebbero forti anche nel ciclismo ma l'idea di gioco collettivo e di squadra, se l'hanno apprezzata tutti, è la soluzione migliore. Dobbiamo farci trovare pronti, noi abbiamo giocatori che per come hanno pedalato sarebbero forti anche nel ciclismo ma l'idea di gioco collettivo e di squadra, se l'hanno apprezzata tutti, è la soluzione migliore".