Napoli, Spalletti: “Udinese? Può essere partita problematica”

Le parole dell'allenatore azzurro a proposito della gara in programma alle 15 al Maradona

Nel pre partita di DAZN, Luciano Spalletti ha parlato delle insidie che nasconde Napoli-Udinese. Queste le sue considerazioni: "Qualcosa si tenta di andare ad acchiappare d nuovo per riuscire ad avere di nuovo attenzione. Per gli altri giocare a Napoli contro di noi crea una forma di attenzione superiore e noi non riusciamo a mettere lo stesso, per cui dobbiamo andarci per forza con la testa dentro. Se non ci mettiamo qualcosa di più, può darsi venga fuori una partita problematica".