Napoli, verso l’Inter: negativi i tamponi alla squadra dopo la positività di Politano

C'è l'esito degli ultimi tamponi a cui si sono sottoposti tutti i giocatori del Napoli dopo la positività al Covid di Politano

Tamponi per tutto il Napoli in vista dell’Inter dopo la positività al Covid-19 di Matteo Politano. Come annunciato dal club su Twitter, “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”, si legge. Buone notizie dunque per Luciano Spalletti, che può contare su tutti gli altri giocatori (eccezion fatta per gli infortunati).