Bakayoko-Osimhen, il Napoli batte il Torino ed aggancia Milan e Juve

Terza vittoria nelle ultime quattro per il Napoli di Gattuso che batte 2-0 il Torino e aggancia il Milan e la Juventus in terza posizione. Decidono l'incontro le reti in avvio di match di Bakayoko e Osimhen mentre i granata incappano in una giornata no e il KO numero 13 in stagione mantiene la squadra di Nicola al terzultimo posto al pari di Cagliari e Benevento a quota 31.