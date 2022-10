Doppietta di Anguissa e gol di Kvaratskhelia: il Napoli stende il Torino 3-1

Sesta vittoria in otto partite di campionato per il Napoli. La squadra di Spalletti regola 3-1 il Torino e vola a 20 punti

Sesta vittoria in otto partite di campionato per il Napoli. La squadra di Spalletti regola 3-1 il Torino e vola a 20 punti, momentaneamente a +3 dall'Atalanta. Decisivo Anguissa che segna una doppietta nei primi 12' prima del tris calato da Kvaratskhelia. Prima dell'intervallo arriva il gol della bandiera per il Toro firmato da Sanabria.