Napoli, Di Lorenzo: “La classifica? E’ presto, campionato lungo. Contenti di essere lassù”

Ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Torino (3-1) , Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, non si voluto sbilanciare sulla lotta scudetto, che vede ora la squadra di Spalletti in testa alla classifica:

"Sapevamo che non era una partita facile al rientro delle nazionali. Primo tempo ottimo, abbiamo spinto anche nella ripresa, anche se a un certo punto c'è stato un rilassamento. Siamo contenti di questa vittoria. La classifica? E' ancora presto. Siamo contenti di essere lì in alto, ma è un campionato lungo, con tante partite e la sosta per il Mondiale. La società ha preso grandi calciatori: Osimhen manca perché è un grandissimo calciatore, ma gli altri ci stanno dando una grande mano".