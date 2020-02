UFFICIALE: Inter-Napoli Coppa Italia, trasferta vietata per i tifosi residenti in Campania

Niente trasferta milanese per i tifosi del Napoli residenti in Campania: l’Osservatorio Nazionale ha deciso di vietare la vendita dei tagliandi per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e gli azzurri, in programma mercoledì sera a San Siro. Questa la nota pubblicata dal club partenopeo sul proprio sito ufficiale:

“A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania è vietata. La FC Inter procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio, che ha vietato la trasferta ai residenti in Campania“.