Napoli, Vecino soluzione last minute: Spalletti lo apprezza, ma per Inzaghi…

Il centrocampista uruguaiano piace agli azzurri, ma il neo tecnico dell'Inter lo ritiene un elemento importante

Il Napoli, complice l'infortunio di Demme, cerca un nuovo centrocampista: uno dei nomi sulla lista degli azzurri è quello di Matias Vecino, elemento gradito da Spalletti. L'Inter, tuttavia, su input del tecnico Simone Inzaghi avrebbe stoppato sul nascere qualsiasi discorso, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Poi c'è una possibile soluzione last minute, che riguarda Matias Vecino. L'uruguaiano è gradito a Spalletti, che lo inserirebbe in poco tempo in schemi che il sudamericano conosce. Ma Simone Inzaghi ha imparato ad apprezzarlo e lo ritiene il primo cambio in mezzo al campo dei campioni d'Italia. Sarà così fra un mese?".