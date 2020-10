Dopo la gara tra Napoli e Genoa e il focolaio creatosi in casa rossoblù, c’era grande apprensione in casa azzurra per l’esito dei tamponi. Il club partenopeo ha comunicato tramite il proprio profilo Twitter l’esito:

“Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi”.