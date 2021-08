TS – Via Lukaku? Nasce un’Inter di capitani: da Barella a Dzeko e Dumfries

È forte la voglia dei calciatori nerazzurri di dimostrare di potercela fare anche senza Conte e Lukaku. Nuovi leader crescono

Romelu Lukaku era un leader assoluto per l'Inter e, con la sua cessione, il club nerazzurro perde, oltre che ai gol, un condottiero dentro e fuori dal campo. Ma, come sottolinea Tuttosport, sta nascendo una squadra con grande personalità, a partire dalla coppia molto affiatata Marcelo Brozovic-Nicolò Barella . Ai due si aggiungono il capitano Samir Handanovic, Andrea Ranocchia e Milan Skriniar , che ha deciso di restare nonostante le grandi offerte.

C'è poi in spogliatoio anche Aleksandar Kolarov, a cui si aggiunono Alessandro Bastoni, fresco vincitore di scudetto ed europeo, ed Edin Dzeko, ex leader della Roma e capitano della Serbia. Ultimo solo in ordine di tempo c'è Denzel Dumfries, ex capitano del Psv Eindhoven: "Questa è una circostanza che viene sottolineata con orgoglio in casa Inter perché dimostra il tasso di personalità di molti giocatori a disposizione di Inzaghi. Una forza d’animo indispensabile a reagire in modo costruttivo alle difficoltà degli ultimi mesi", scrive il quotidiano.