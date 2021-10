Repubbica – Italia-Spagna, per Bastoni “test ai massimi livelli”. Lui e Barella titolari

Il centrocampista e il difensore giocheranno da titolari nella semifinale di Nations League contro gli spagnoli

Questa sera a Milano, in un San Siro tutto esaurito (per metà della capienza), i campioni d'Europa dell'Italia affronteranno la Spagna nella semifinale di Nations League. L'altra semifinale si giocherà domani sera a Torino, all'Allianz Stadium. In campo Belgio contro Francia. Le vincenti delle due semifinali si affronteranno al Meazza il 10 ottobre per la Coppa.